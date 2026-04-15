Musa do Bem 2026 amplia engajamento social da Churrascada do Bem

A organização da 3ª Churrascada do Bem lançou o concurso digital “Musa do Bem 2026” como uma iniciativa para ampliar o envolvimento da comunidade com o evento e fortalecer ações sociais no município

De acordo com a presidente da Associação Setembro, Simone de Oliveira, a ideia surgiu de forma colaborativa, a partir de encontros, parcerias e troca de ideias entre os envolvidos na realização do evento. “A ideia surgiu como uma forma de ampliar o engajamento com o evento de maneira leve, criativa e participativa. Queríamos ir além de um evento tradicional e criar uma ação que envolvesse as pessoas antes mesmo da Churrascada acontecer, gerando conexão com o propósito da Associação Setembro”, explicou.

Trata-se de um concurso digital realizado no Instagram, onde as participantes criam vídeos convidando o público para o evento e demonstrando criatividade, alegria, presença e conexão com o propósito da Associação Setembro.

A proposta do concurso é valorizar mulheres reais, destacando autenticidade, criatividade e conexão com causas sociais. “A nossa maior intenção ao fazer o concurso foi dar visibilidade e oportunidade para mulheres reais. Acreditamos muito na força da união. Uma ideia pode surgir individualmente, mas só se torna relevante quando é acolhida, construída e fortalecida por pessoas que acreditam no mesmo propósito”, destacou Simone.

As interessadas devem gravar um vídeo criativo, publicar no Reels, compartilhar nos stories, marcar os perfis oficiais do evento e utilizar as hashtags da campanha. As inscrições seguem abertas até o dia 21 de abril.

O principal objetivo da ação é mobilizar pessoas em torno de uma causa social, utilizando o alcance das redes sociais para dar visibilidade à Churrascada do Bem e às atividades da Associação Setembro. Além disso, a iniciativa busca incentivar o protagonismo feminino e inspirar outras mulheres a participarem.

Os recursos arrecadados com o evento serão destinados a entidades assistenciais do município, entre elas Hospital de Caridade, APAE, Casa Dom Bosco, Sociedade Humanitária, Mão Amiga, Bushido e Casa de Passagem. As instituições atuam em áreas como saúde, assistência social e acolhimento, atendendo diretamente famílias da cidade.

A avaliação das participantes será dividida em duas etapas: engajamento nas redes sociais, com participação do público, e análise de um júri formado por influenciadores locais, que será divulgado nos próximos dias. Entre os critérios estão criatividade, autenticidade, comunicação e identificação com o propósito do evento.

A vencedora receberá o título de Musa do Bem 2026 e assumirá também o papel de “Influencer do Bem”, atuando ao longo de 2026 na divulgação das ações da Associação Setembro e fortalecendo iniciativas sociais.

A organização destaca ainda que a comunidade pode contribuir de diversas formas, seja participando do concurso, divulgando a iniciativa, incentivando candidatas ou comparecendo ao evento. “Mais do que um evento, é uma oportunidade de fazer parte de algo maior”, concluiu a presidente.