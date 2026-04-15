Sociedade Humanitária realiza 1ª Queima do Alho

No dia 7 de junho, acontecerá a 1ª Queima do Alho, em prol da Sociedade Humanitária. O evento será no salão de festas da Igreja Matriz de São Joaquim, e os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 60,00.

A frente dos preparativos João Paulo Martins, membro do clube Independentes de Barretos, promete trazer a tradição da verdadeira queima de alho.