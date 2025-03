Promotora fala na Câmara sobre Violência contra a Mulher

A promotora de Justiça da Comarca de Vargem Grande do Sul Rebeca Barbosa L. F. Estevão, ministrou uma palestra nesta quarta-feira, dia 12, às 17h30, na Câmara Municipal, onde o tema principal foi a violência contra a mulher.

A reunião foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato (Republicanos), que passou a condução dos trabalhos à vereadora Vanessa Martins (PL) para dar prosseguimento e encerramento do evento. Participaram da mesa das autoridades a 1ª Dama do Município, Micaela Garcia, a vereadora Giovana Carvalho (MDB) e a diretora da Câmara Edilaine Pavani.

Na plateia, presença do vereador Ratinho (Podemos), da diretora do depto. de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, o interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti, a coordenadora da Educação Rose Lodi, advogados, convidados e demais participantes.

A promotora da Comarca abordou diversos assuntos, como a Lei que protege as mulheres, a Lei Maria da Penha, apresentou vários gráficos sobre a violência doméstica, outros contendo a vitimização das mulheres no Brasil, também falou em como ajudar as pessoas que estão sob ameaça, que dão sinais que estão vivendo este perigo e devem receber todo apoio não só da família, como também da comunidade onde vive e dos meios jurídicos hoje à disposição das mulheres para enfrentarem este sério problema social.

A primeira dama Micaela abordou o problema e as dificuldades que muitas mulheres têm em denunciar as violências que sofrem, por causa de represálias, do medo que sentem, do homem ser o sustento da casa e ela depender dele, dentre outros motivos. Citou que as mulheres apesar destas dificuldades, devem procurar se defender, buscar seus direitos e que hoje há muitas políticas públicas que ajudam mulheres que estão sofrendo violência, como o “Mulher Segura”, do governo do Estado, que é uma ferramenta muito importante contra a violência doméstica.