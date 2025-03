Circo Musical fará apresentação em escola

O Circo Musical, um projeto que visa democratizar o acesso do público infanto juvenil a um espetáculo de teatro musical, estará em Vargem Grande do Sul nesta quinta-feira, dia 13, para apresentar o espetáculo para os alunos da EMEB Nair Bolonha, escola da Rede Municipal de Ensino.

Na ocasião, o espetáculo de teatro musical com 10 músicas do projeto infanto juvenil PiroLizPlin fará duas apresentações, totalizando um público de 600 crianças que irão se divertir e aprender com os três palhacinhos, o Piro, a Liz e o Plin.

As apresentações serão totalmente gratuitas para o público e contemplarão medidas de acessibilidade. O projeto cultural O Circo Musical é viabilizado através da Lei de Incentivo Aldir Blanc, com apoio do Departamento de Cultura de Vargem Grande do Sul.

O Circo Musical de PiroLizPlin é uma peça musical que celebra a magia da brincadeira, da imaginação e da amizade.

Através de um carrossel mágico que transforma histórias em músicas, os personagens Piro, Liz e Plin embarcam em uma jornada de descobertas e aprendizados. Juntos, eles exploram a importância da criatividade, do respeito às diferenças, da valorização da natureza e da amizade verdadeira.

O musical é um convite para que as crianças usem sua imaginação para criar um mundo melhor, cheio de alegria e respeito. Com uma linguagem leve e divertida, a aventura encanta as crianças e adultos com suas músicas contagiantes, personagens divertidos e mensagens inspiradoras.

O espetáculo consiste em uma apresentação que mescla elementos de teatro e um musical, com músicas cantadas e coreografadas. Na história, os personagens principais, Piro, Liz e Plin, que são palhacinhos, encontram um carrossel mágico que faz com que as histórias que eles contam se transformem em músicas. Nesse ínterim, serão apresentadas 10 músicas, sendo três delas pot-pourris com versões de músicas folclóricas conhecidas e 7 músicas autorais, tratando de temas como o respeito às diferenças, o poder da ação e a importância da leitura.

A temática possui classificação indicativa livre, direcionada para o público infantojuvenil.

No elenco, participam dois atores de Vargem Grande do Sul, Vinicius Monteiro e Mariana Theodoro, que é também a produtora local do espetáculo, além dos atores Gabriel Marin, Marcellla Marin e Mateus Gutierres.