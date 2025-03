Aluna de São João é selecionada para intercâmbio na Nova Zelândia

A aluna Rafaella Yuki Bonato Matsusaki, da Escola Estadual Doutor Teófilo de Andrade, em São João da Boa Vista, foi selecionada para participar do intercâmbio na Nova Zelândia por meio do Programa Prontos para o Mundo, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Rafaella é filha de Celso Shizen e Ornella Bonato Matsusaki.

O programa oferece a estudantes da rede pública a oportunidade de aprimorar o inglês e vivenciar uma experiência internacional. O Prontos para o Mundo busca proporcionar aos alunos não apenas o aperfeiçoamento do idioma, mas também um contato imersivo com uma nova cultura, fortalecendo suas habilidades acadêmicas e pessoais. Assim, Rafaella se destacou entre os candidatos, sendo reconhecida por seu desempenho escolar e dedicação ao aprendizado da língua inglesa.

A seleção para o Prontos para o Mundo é altamente concorrida, considerando critérios como rendimento acadêmico, participação em atividades extracurriculares e engajamento no estudo de idiomas. Para Rafaella, essa conquista representa a recompensa de seu esforço e abre portas para novas oportunidades educacionais e profissionais.

Durante o intercâmbio, os estudantes terão aulas em escolas da Nova Zelândia, convivendo diretamente com nativos e conhecendo o sistema educacional do país. Além das aulas, participarão de atividades culturais e turísticas, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.

O embarque está previsto para os próximos meses e Rafaella se prepara com entusiasmo para essa nova etapa. Sua conquista serve de inspiração para outros jovens, demonstrando que dedicação e comprometimento podem transformar sonhos em realidade.

O Programa Prontos para o Mundo reforça a importância da educação como ferramenta de crescimento e transformação e a trajetória de Rafaella é um exemplo do impacto positivo que essa experiência pode proporcionar.

Foto: Arquivo pessoal