OAB promove festa em homenagem ao Dia da Mulher

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promoveu uma festa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizada no espaço de eventos do Restaurante Braseiro no dia 6 de março. O evento marcou um momento especial na história da OAB de Vargem Grande do Sul.

Durante a celebração, o presidente João Carlos Felipe nomeou a nova Comissão da Mulher Advogada, composta pelas advogadas dra. Gabriella Leandrin Silvestri de Mello, dra. Leticia Cossulim Antonialli e dra. Alessandra Gutierrez Silva. Segundo o presidente, a presença dessas profissionais reforça o compromisso da OAB com a valorização das mulheres na advocacia.

A festa contou com a presença de diversas advogadas e esposas de advogados, criando um ambiente acolhedor e festivo. Entre as atrações da noite, foram sorteados vários brindes especiais para as mulheres presentes, proporcionando momentos de alegria e descontração.

O destaque musical ficou por conta do cantor Orivaldo, que animou a festa com um show ao vivo, encantando todos os convidados com sua performance.

A organização do evento foi conduzida pela tesoureira Vera Buscariolli, pela vice-presidente Adriana Ossete, pelo secretário geral Flavio Fioreti e pelo secretário geral Claudinei Moretti. Juntos, eles garantiram que a comemoração fosse não apenas uma celebração do Dia da Mulher, mas também um reconhecimento do papel fundamental que as mulheres desempenham na advocacia e na sociedade.

A festa foi um sucesso absoluto, refletindo o comprometimento da OAB em promover a igualdade e celebrar as conquistas das mulheres.

