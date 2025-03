Solidariedade

O vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (Cidadania), fez a doação de uma bola para as crianças em situação de vulnerabilidade social do bairro Santa Marta, que utilizam a quadra Nicola Ranzani. A doação foi feita para as crianças através de Clayton, que faz um trabalho voluntário com a garotada no local.