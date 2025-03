Homem estava com simulacro de revólver no Centro

Após uma denúncia anônima relatando a presença de um rapaz armado na Rua XV de Novembro, no Centro, a Polícia Militar foi acionada na quinta-feira, dia 6, por volta das 16h. De acordo com a denúncia, um homem de pele parda, usando camiseta preta e bermuda com detalhes verdes, estaria exibindo uma arma de fogo e, em seguida, escondendo-a sob a roupa.

A equipe de policiais militares iniciou o patrulhamento pela área e, ao chegar no local, avistou um homem com as características descritas. Ele estava em pé, em frente a um bar, e, ao perceber a aproximação da viatura, rapidamente retirou um objeto de sua cintura, colocando-o sobre uma mesa plástica na calçada e cobrindo-o com uma camiseta preta.

Diante da atitude suspeita do homem, a equipe decidiu realizar uma abordagem. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, que foi identificado. No entanto, ao verificar o objeto escondido sobre a mesa, os policiais constataram que se tratava de um simulacro de revólver, feito de plástico e pintado de preto, com 19 cm de comprimento.

Ao ser questionado sobre a posse do objeto, inicialmente alegou que o simulacro pertencia a uma criança, que não estava presente no local. Contudo, após questionamentos adicionais, ele acabou confessando que o objeto era de sua propriedade.

Com base nos fatos, o suspeito foi conduzido até a delegacia local, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após a formalização da ocorrência, a autoridade de plantão determinou a liberação do rapaz.