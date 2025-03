Dupla escondeu droga em árvore e foi detida

Durante patrulhamento, a Polícia Militar apreendeu uma significativa quantidade de entorpecentes e deteve dois rapazes, um deles menor de idade, por tráfico de drogas e resistência à prisão. A ocorrência aconteceu no domingo, dia 9, por volta das 20h.

A ação teve início a partir de uma denúncia anônima, que informou que dois rapazes estariam traficando drogas nas imediações da Praça da Bíblia, no Jardim Fortaleza. A denúncia detalhava as características físicas e as roupas dos suspeitos, além de relatar que os entorpecentes estariam escondidos sob uma pedra, no pé de uma árvore, no cruzamento das Ruas Ademar de Barros e Santa Catarina.

Com base nas informações fornecidas, a equipe se deslocou até o local indicado e localizou um embrulho de sacola plástica branca, contendo uma quantidade significativa de substância semelhante ao crack. Em seguida, os policiais seguiram para a Praça da Bíblia e, no início da Avenida Aurora Fernandes Bolonha, encontraram os dois rapazes da denúncia, sendo que um deles era menor de idade.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor de idade. No entanto, com o outro rapaz foram localizados R$ 56,50 e um celular da marca Samsung. Ao serem questionados, o menor de idade ficou em silêncio e o outro rapaz disse que não iria para a delegacia, alegando ser neto de policial, e resistiu à prisão.

Foi dada voz de prisão a ambos pelo crime de tráfico de drogas, ato infracional de tráfico de drogas e resistência por parte do rapaz maior de idade. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após, os envolvidos foram liberados.

O entorpecente apreendido foi pesado e totalizou 0,018 kg de crack. O celular e o dinheiro também foram apreendidos.