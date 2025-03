Após tentativa de estupro e agressões, rapaz é preso

Uma ocorrência de violência envolvendo agressões físicas e tentativa de estupro mobilizou a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul no Centro, na manhã de domingo, dia 9. A equipe foi acionada para atender a uma situação de agressão em via pública, por volta das 8h, na Rua Capitão Belarmino Peres.

Ao chegarem no local indicado, os policiais visualizaram o autor da agressão apresentando um ferimento sangrando na mão direita. No local, estavam três vítimas que relataram as ações do agressor.

A primeira vítima foi agredida sexualmente pelo rapaz, que a teria agarrado e tentado cometer o crime de estupro na Rua Quinzinho Otávio, também no Centro. Em seguida, o agressor se deslocou até a Rua Capitão Belarmino Peres, onde atingiu um rapaz, sua segunda vítima, com um soco no rosto. Já a terceira vítima, uma mulher, foi empurrada violentamente ao chão, resultando em uma fratura no braço direito.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe percebeu que o autor estava em um estado de surto psicótico. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal para atendimento médico.

A vítima de agressão sexual não sofreu lesões graves, mas o rapaz que levou um soco apresentou lesões na gengiva, e a mulher que caiu no chão sofreu uma fratura no braço direito. O agressor também precisou de atendimento médico devido a uma lesão no dedo da mão direita, provavelmente causada durante o confronto.

O autor foi preso em flagrante e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São João da Boa Vista como tentativa de estupro, agressão com lesão corporal e dano. O delegado ratificou a prisão do rapaz, que permanece preso à disposição da Justiça.