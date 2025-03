PM cumpre mandado de prisão no Jd. Bela Vista

Uma ação da Polícia Militar resultou na captura de um rapaz que estava sendo procurado devido a um mandado de prisão civil em seu nome. O fato ocorreu no Jardim Bela Vista, na sexta-feira, dia 7, por volta das 20h, durante patrulhamento.

De acordo com a PM, a equipe avistou o rapaz caminhando pela via e, ao reconhecer que ele estava com um mandado de prisão em aberto, procedeu com a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, foi realizada uma consulta aos seus dados pessoais junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que confirmou a pendência judicial.

Após a confirmação do mandado, a voz de prisão foi dada. Ele foi apresentado à autoridade policial no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.