Haygo Tech realizou a II Vitrine Tecnológica de Soja

O plantio de soja na região de Vargem Grande do Sul vem se consolidando cada vez mais, principalmente junto aos produtores de batata, que aproveitam o intervalo do plantio da batata de inverno, para no verão produzirem soja, milho, feijão e também um pouco de sorgo.

Com essa expansão da soja, novas empresas vão surgindo para apresentar as inovações e tecnologias no seu cultivo, visando o aumento da produtividade, colocando os produtores com o que há de melhor no mercado para melhorar o manejo de pragas e doenças que atacam essa importante lavoura.

Em 2023, os agrônomos Pedro Hayashi, um apaixonado por pesquisa e melhoramento genético de batata, e João Pedro Gomes, com vasta experiência em pesquisa de cereais, se uniram para fundar a Haygo Tech, uma empresa que tem como compromisso a inovação e a excelência no setor agrícola, oferecendo consultoria agronômica, auxiliando produtores e empresas a alcançar o máximo potencial de suas culturas, não só da batata, como soja e demais produtos.

Visando repassar aos produtores da região o que há de mais avançado no cultivo da soja, a Haygo Tech, juntamente com outras empresas do setor, realizou no dia 22 de fevereiro, na Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia SP-340 Mococa/Casa Branca, a II Vitrine Tecnológica de Soja, com a presença de dezenas de produtores e convidados.

Como tirar o melhor resultado das terras onde se planta batata para que o plantio da soja seja um sucesso, foi uma das diretrizes apresentadas pelos sócios da Haygo Tech aos participantes. Muitas das empresas participantes trouxeram tecnologias que foram testadas nos campos experimentais da fazenda, como a biotecnologia, trazendo aumento na produtividade da soja plantada.

Hoje, o Brasil é o principal produtor de soja do mundo e as expectativas para a safra 2025 é de mais de 400 milhões de toneladas de soja, um aumento de 8% comparado com o último ciclo da soja. Considerada o “ouro verde” do agronegócio, a soja tem trazido riqueza à região, e desempenha um papel vital na economia global, impulsionando exportações e fortalecendo a balança comercial do país.

Para o agrônomo Pedro Hayashi, a produção de soja tem se mostrado vantajosa para os produtores de Vargem e região, com bons preços alcançados no mercado internacional. “Também é uma cultura bem mecanizada, não utilizando tanta mão de obra, como no plantio da batata, cebola, uma vez que os trabalhadores da lavoura estão cada vez mais difíceis de se encontrarem em nossa região, sendo necessário no caso da batata, contratar estes trabalhadores em outras regiões do país”, argumentou.