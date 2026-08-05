Acidente envolve prefeito e motociclista

Um acidente aconteceu na noite do sábado, dia 25 de julho, envolvendo o veículo dirigido pelo prefeito Celso Ribeiro e um motociclista na altura da conhecida Mina do Zecão, saída de Vargem para São Sebastião da Grama.

Segundo apurações, a caminhonete do prefeito teria batido na traseira da moto. O motociclista teria sofrido pequenas escoriações e foi socorrido no Hospital de Caridade e liberado logo depois.

A CGM esteve no local, bem como a equipe do DER e o SAMU. As autoridades policiais deverão dar prosseguimento às investigações para levantar as causas do acidente. A Polícia Militar chegou logo após.

Um canal que divulga notícias da cidade, a TV Vargem, noticiou o acidente e afirmou que o prefeito estaria dirigindo em estado de embriaguez na ocasião, o que foi totalmente negado pelo prefeito, que colocou no seu perfil junto às redes sociais, uma Nota de Esclarecimento que transcrevemos abaixo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação a divulgação de um acidente de trânsito ocorrido neste sábado (25), envolvendo o Prefeito Celso Ribeiro e um motociclista, esclarece-se que o mesmo parou seu veículo no exato instante, permaneceu no local e prestou todo o auxílio necessário à pessoa, que sofreu leves escoriações, tendo ele (Celso), acionado prontamente a Guarda Civil Municipal e o serviço de Resgate da GCM, que realizaram o atendimento e a condução do motociclista à unidade de saúde. A vítima já foi atendida e está bem, e não corre nenhum risco.

Desde o primeiro momento, foram adotadas todas as providências cabíveis, permanecendo ele à disposição das autoridades competentes para os devidos esclarecimentos. Informações complementares serão prestadas oportunamente, no decorrer da apuração dos fatos.

Sobre a postagem do TV Vargem, o prefeito repudia todas as inverdades divulgadas pelo representante deste canal, que costumeiramente o faz, e que o mesmo será representado na forma da lei.