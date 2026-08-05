5ª Vitrine da Batata da Haygo Tech destacou adubação nitrogenada

Por
Gazeta
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Evento reuniu dezenas de produtores rurais

A adubação nitrogenada, um dos fatores mais determinantes para a produtividade e a qualidade da batata, foi tema de destaque da 5ª Vitrine Tecnológica da Batata realizada pela empresa Haygo Tech na Fazenda Água Santa, em Casa Branca, no dia 18 de julho.
A empresa administrada pelos engenheiros agrônomos João Pedro Gomes da Costa e Pedro Cândido Rtsi Hayashi, está sediada em Vargem e é especializada em pesquisa aplicada, consultoria agronômica e desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, com forte atuação na cultura da batata. Fundada em 2023, tem contribuído para o aprimoramento desse manejo por meio de pesquisas realizadas em condições reais de cultivo.
Segundo informou João Pedro à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a empresa testou várias doses de adubação nitrogenada a fim de encontrar a melhor dose para as variedades Orchestra e Markies, que estão entre as cultivares de batata mais utilizadas no Brasil para diferentes segmentos de mercado, especialmente para a indústria de processamento. Também foram apresentadas pela empresa Haygo, 25 variedades de batata.

Fotos: Divulgação/Arquivo Pessoal

O evento, que começou às 8h e terminou por volta das 12h, com almoço de costela de chão oferecido aos presentes, contou com a presença de três empresas de sementes, a Solavita, Brasil Solanum e JN. Também participaram as empresas Corteva, Syngenta, Gowan, Ihara, Nutralis, Korin, Vittia, Green Has e Alltech. Segundo a Haygo Tech, as empresas Irrigamais, BR Drones e Ouro Safra também se fizeram presentes na 5ª Vitrine.
O evento reuniu dezenas de produtores rurais de Vargem e região e os trabalhos conduzidos em parceria com empresas do setor de fertilizantes e de proteção de cultivos, permitiu a comparação do desempenho de produtos que elevam a produtividade e melhoram a qualidade dos tubérculos.
Além dos ganhos agronômicos e econômicos, as pesquisas buscam promover um manejo mais sustentável, com uso racional dos fertilizantes e menor impacto ambiental. As informações geradas são disponibilizadas aos produtores durante a Vitrine Tecnológica da Batata, onde os visitantes acompanham os resultados diretamente no campo, observando o desempenho das diferentes tecnologias e obtendo informações técnicas que auxiliam na tomada de decisão para as próximas safras.

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