Senac oferece 336 vagas para cursos no segundo semestre

O Senac São João da Boa Vista está com 336 vagas abertas para cursos de qualificação profissional no segundo semestre. As oportunidades incluem opções pagas e gratuitas nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Idiomas, Comunicação e Marketing e Moda. Do total de vagas, 163 são destinadas ao Programa Senac de Gratuidade, voltado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais.

Entre os cursos oferecidos estão Inglês Intermediário, Introdução à Administração de Pequenas e Médias Empresas e Fluxo de Caixa. As formações abordam conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional, à gestão de negócios e ao aperfeiçoamento de competências exigidas pelo mercado de trabalho.

Segundo o gerente da unidade, Wellington Alves Rodrigues, a programação foi estruturada para atender às demandas do mercado e ampliar o acesso à educação profissional na região. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2025, aponta que cursos de qualificação profissional contribuem para aumentar a empregabilidade, ampliar o acesso ao mercado formal e elevar a renda dos participantes.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo portal do Senac São João da Boa Vista, onde também estão disponíveis informações sobre datas de início, carga horária e pré-requisitos dos cursos.