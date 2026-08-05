Cyberdragons disputa Mundial de Robótica no Chile

A equipe de Robótica Cyberdragons, do Colégio Vitória, segue somando conquistas em competições internacionais. Depois de sagrar-se campeã em três modalidades na etapa nacional do Torneio Juvenil de Robótica, disputada em dezembro do ano passado, o time garantiu vaga para representar o Brasil no Torneo de Robótica Escolar Internacional LATAM, promovido pela Liga Robótica no Chile.

O torneio reúne equipes de diversos países da América Latina e inclui modalidades como sumô de robôs, missões de resgate e futebol robótico. Voltado a estudantes do ensino fundamental e médio, o evento tem como objetivo movimentar o ambiente de aprendizagem por meio da tecnologia e promover um intercâmbio cultural entre os países participantes. A disputa acontece nos dias 4 e 5 de setembro deste ano, em Santiago, capital do Chile.

Esta não é a primeira vez que a equipe do Colégio Vitória representa o Brasil na competição chilena. Em 2024, os Cyberdragons já haviam disputado o internacional no país, conquistando o título nas modalidades de sumô e cabo de guerra. Na ocasião, o time também recebeu um troféu de reconhecimento como melhor equipe com estratégia de robô na modalidade de resgate “Viagem ao Centro da Terra”.

A equipe que embarca para Santiago é formada por Guilherme Santos, o Gui, de 13 anos, e por Victor Cazarotto e Rafael Ramazoti, ambos de 14 anos.