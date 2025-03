Editorial: Mais investimentos na cidade

A presente edição traz uma boa notícia para todos os moradores de Vargem Grande do Sul. A vinda da Rede Fonseca Supermercados, com investimentos de aproximadamente R$ 12 milhões e geração de cerca de 150 novos empregos diretos, sem falar dos indiretos, movimentando a economia do município, criando mais oportunidade de compras para os consumidores, não só de Vargem, como também da região.

Com a vinda de mais um supermercado, a cidade tem demonstrado ser um bom atrativo neste competitivo setor, uma vez que ainda no ano passado tivemos a instalação de uma loja do Supermercados Gricki e também do Supermercados Marino, acirrando a competitividade entre as várias lojas da cidade, tendo como maior beneficiado o consumidor.

Segundo apurou o jornal, o setor de varejo alimentar brasileiro apresentou um desempenho muito bom em 2024, com destaque para os segmentos de supermercados e atacarejos. “Dados recentes do IBGE revelaram que, no acumulado até outubro, as vendas de hipermercados e supermercados cresceram 5,2%, superando o ritmo do varejo geral, que registrou alta de 4,4%”.

O crescimento do setor alimentício é atribuído a vários fatores, como a recuperação gradual da economia, o aumento da massa de rendimento real e a expansão do mercado de trabalho. “O aumento do poder de compra dos consumidores tem sido impulsionado pelas vendas no varejo alimentar, refletindo-se nos resultados positivos dos supermercados”, indica o Sinta Super, sindicato ligado ao setor comerciário.

Esperamos que a acirrada competição entre os supermercados da cidade não tenha efeito de canibalização, o que fatalmente pode ocorrer, com consequências para a sustentabilidade do negócio das várias lojas instaladas no município, uma vez que com tanta competição, há um impacto no faturamento, na receita e na lucratividade das lojas. Mas, esta é a máxima do sistema capitalista e todos têm de se adequar a esta nova realidade do comércio de produtos alimentícios em Vargem Grande do Sul.

Para sobreviver, as lojas já instaladas na cidade devem adotar estratégias inovadoras para fidelizar clientes, com boas promoções, ampliação do mix de produtos e investimentos em tecnologia para atender às demandas de um consumidor cada vez mais exigente e sensível aos preços e qualidade dos produtos.