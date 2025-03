Painel: Barros Munhoz pode fazer parte da Mesa da Alesp

Barros Munhoz pode fazer parte da Mesa da Alesp

Neste sábado, 15 de março, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realiza o processo de eleição da nova Mesa Diretora, órgão responsável pela direção dos trabalhos administrativo e legislativo da Casa, para o biênio de 2025 a 2027.

O deputado Barros Munhoz do PSDB, que participou da Constituinte paulista, foi duas vezes presidente e líder do governo, pode ficar com a 2ª Secretaria, que é uma posição muito importante. Ela comanda a Casa juntamente com o primeiro secretário e com o presidente. É um triunvirato.

Foto no gabinete

Na semana passada o deputado Barros Munhoz, que também ostenta o título de Cidadão Vargengrandense esteve na cidade, sendo recebido pelo prefeito Celso Ribeiro e demais autoridades do município em seu gabinete, momento em que foi honrado com o descerramento de uma foto sua, fixada no gabinete do prefeito, em homenagem à história de trabalho que realizou e vem realizando no município. “Muito me emociona e orgulha. O trabalho vai continuar”, disse Barros nas suas redes sociais.

Micaela e Cristiane Freitas estreitam afinidades

A reunião no Palácio dos Bandeirantes com a primeira dama do Estado, Cristiane Freitas, esposa do governador Tarcísio de Freitas e a primeira dama do município Micaela Ribeiro e a presidente do Fundo Social, Eva Rodrigues, rendeu boas conversas. Foi a primeira vez que Micaela esteve com Cristiane e a conversa entre elas demonstrou afinidades e o início de ótimo relacionamento com a troca de ideias, projetos e sonhos para Vargem Grande do Sul, especialmente, para as mulheres. Vem coisa boa aí!

Parecer favorável

O projeto de lei que dispõe sobre a alteração de cargos de arquitetos e engenheiros civis que está em estudo na Câmara Municipal e deve ser votado na próxima sessão do dia 18 de março, recebeu parecer favorável do IGAM, órgão consultivo da Câmara. O IGAM opinou pela viabilidade do projeto enviado pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), que o propôs diante das novas necessidades do Departamento de Obras da Prefeitura Municipal.