Novos reservatórios de água apresentam problemas

Empresa é notificada e obras devem atrasar

Na última sessão de Câmara, realizada dia 5 de março, o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) solicitou informações à Prefeitura Municipal sobre questões envolvendo o reservatório de água que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) está construindo no Jd. Santa Marta e que teria apresentado uma inclinação, depois que testes para enchê-lo foram realizados pelo SAE.

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande enviou algumas perguntas à prefeitura para saber a respeito e segundo o departamento de Comunicação, foram identificados problemas em dois reservatórios, sendo um localizado no bairro Santa Marta e outro no bairro Santa Terezinha, ao lado do Poliesportivo ‘Ricardo do Patrocínio Rodrigues’.

“Foi realizado um teste de carga, que consiste em preencher o reservatório periodicamente com água até que fique completamente cheio. Durante o teste, foi constatado um desalinhamento no conjunto da obra”, informou a prefeitura, adiantando que o Departamento de Obras e o SAE notificaram imediatamente as empresas responsáveis pela construção do conjunto de obras, para que adotem as providências necessárias para resolver o problema e permitir que os equipamentos possam ser efetivamente utilizados.

Cinco novos reservatórios foram construídos

No total, foram construídos cinco novos reservatórios que serão incorporados ao sistema de distribuição de água do município. O da Vila Velha, com capacidade de 700m3, ou 700 mil litros; o do Jd. Redentor instalado no campo do XXI de Abril, com capacidade de 800m3; o do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, ao lado do Poliesportivo, com capacidade de 250m3; o do Jd. Dolores, com capacidade de 650m3 e o do Jd. Santa Marta com 250m3, totalizando 2.650m3 ou dois milhões, seiscentos e cinquenta mil litros de água.

Todos os reservatórios já foram instalados e agora estavam na fase de testes, sendo que conforme informou a prefeitura, apenas dois apresentaram problemas até o presente momento. A falha estaria na construção da base dos reservatórios, que não teriam suportado o peso do mesmo e cedido um pouco. Porém, a verdadeira causa só será divulgada depois que a empresa responsável dar seu diagnóstico.

Indagada sobre qual a previsão para o funcionamento dos novos reservatórios, a prefeitura informou estava dentro do esperado, porém, com os novos acontecimentos, está aguardando a resposta das empresas com o diagnóstico. Os novos reservatórios de água vão aumentar a atual capacidade de 4.600 milhões de litros, para 7.250 milhões, assim que estiverem em funcionamento.

Conforme reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande, o SAE teria investido cerca de R$ 3.5 milhões na construção dos novos reservatórios, através de verbas que fazem parte do empréstimo contraído na administração do prefeito Amarildo para a modernização do sistema de abastecimento de água de Vargem.