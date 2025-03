Banco Santander fechará agência de Vargem

O Banco Santander encerrará o atendimento físico na cidade de Vargem Grande do Sul no próximo dia 4 de abril. A informação foi divulgada em um comunicado fixado na porta da agência, localizada na Rua do Comércio, no Centro.

A tradicional agência bancária está em Vargem Grande do Sul há décadas. Inicialmente, havia o Banespa, antigo banco estatal do Estado de São Paulo, depois a instituição financeira espanhola adquiriu a estatal em processo de privatização, no ano 2000, e passou a ser Santander.

Conforme pôde apurar a Gazeta de Vargem Grande, o encerramento do atendimento físico segue uma tendência da digitalização dos serviços financeiros, levando em conta o crescimento dos bancos exclusivamente digitais. Assim como outras instituições financeiras tradicionais, o Santander segue pelo mesmo caminho, fechando pontos de atendimento físicos em todo o país e migrando seu atendimento para o online.

Dados do Sindicato dos Bancários mostram que o Santander reduziu suas operações físicas no país, de 2.537 para 2.459 em um ano.

Questionado pela reportagem, o Banco Santander não esclareceu até o fechamento da matéria sobre como se dará esse fechamento nem como ficará o emprego dos colaboradores que trabalham na agência de Vargem.

De acordo com o comunicado fixado na porta da agência, os números da conta, agência e senha ficam iguais para os clientes de Vargem Grande do Sul. No aplicativo Santander, os clientes podem acessar chat 24h, fazer Pix, pedir ou desbloquear cartão, consultar saldo e extrato e realizar seus pagamentos.

Os caixas eletrônicos da Rede Banco 24 horas também podem ser utilizados para fazer saques e transações. O comunicado ainda esclarece que os demais canais e as outras lojas continuam à disposição dos clientes de Vargem, sinalizando que a agência mais próxima é a de São João da Boa Vista, localizada na Praça Governador Armando Sales, nº 160, no Centro.

Segundo o aviso, os beneficiários do INSS receberão um comunicado da Previdência Social pelos correios sobre o novo local de recebimento.