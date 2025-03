Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Theresa Longuini Bernardes, aos 90 anos de idade, no dia 8 de março. Residia na Vila Polar; era viúva de Francisco Bernardes; deixou irmãos. Foi sepultada no dia 8 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Gasparina Valério, aos 84 anos de idade, no dia 12 de março. Residia na Cohab Homero Correia Leite; era viúva de Benedito Valério; deixou os filhos Sueli, Maria do Carmo; a nora Angélica; o genro Francisco; os netos Flávia, Marcos, Fernanda, Gean, Lídia, Mateus, Lucas, Marcos, Amanda, Gabriel e Mariana; os bisnetos Miguel, Manuela, Maria, Mirian, Maria Clara e Maria Eduarda. Seu velório foi realizado na Igreja Matriz de Santa Luzia e seu sepultamento foi realizado no dia 13 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mirtes Toledo Machado, conhecida como Mirtóca, aos 89 anos de idade. Residia na Vila Polar; viúva de Benedito Messias Machado; deixa as filhas Rita de Cássia e Mariene Augusto; genro; netos e bisneto. Seu sepultamento acontecerá neste sábado, dia 15 de março, às 10h00, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Eliel Marcos Fortolan; aos 62 anos de idade, no dia 07 de março. Deixou os filhos Any Caroline e Lucas; os irmãos Uziel, Abner, Adna, Cilem e Kely; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Maria da Costa Mantovani, aos 77 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou os filhos Fernanda, Ana Regina, Carlos, Luiz Celso, José Roberto e Letícia; genros; noras e netos. Foi sepultada no dia 10 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Davi Matheus Schweter dos Santos, aos 24 anos de idade, no dia 11 de março. Deixou a mãe Maria Eliza Schweter Pinto. Foi sepultado no dia 11 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.