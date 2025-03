Escavadeira foi furtada e encontrada em Casa Branca

Uma máquina da empresa NJ Caetano, localizada em Vargem Grande do Sul, foi furtada e foi encontrada pela Polícia de Casa Branca. A máquina, uma escavadeira pertencente à empresa de Nilson José Caetano, estava sendo usada em uma obra em Casa Branca e havia sido guardada próximo a um loteamento próximo ao Distrito Industrial da cidade, no sábado, dia 22.

À Gazeta de Vargem Grande, os responsáveis pela empresa contaram que na manhã de segunda-feira, dia 17, por volta das 7h, os funcionários chegaram na obra para trabalhar quando notaram que a escavadeira não estava no local em que haviam guardado no sábado, bem próximo ao loteamento em um local na visão de câmeras de segurança.

Após notar a ausência da máquina, o funcionário imediatamente acionou a polícia por telefone e saiu andando pelas redondezas, a fim de procurar vestígios do caminho que poderia ter transitado com a máquina.

A polícia de Casa Branca prontamente atendeu o chamado e chegou ao local, iniciando a busca juntamente com os funcionários. O grupo seguiu os rastros deixados pela máquina, visto que a mesma tem esteiras de ferro, que deixam marcas no asfalto e principalmente na estrada de terra.

Depois de aproximadamente uma hora e meia de busca e quilômetros de distância da obra em que a máquina estava, os funcionários e a polícia se depararam com a máquina escondida em uma mata fechada.