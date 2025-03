Barros Munhoz é eleito 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) foi eleito no sábado, dia 15, 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo para o biênio 2025-2027. No mesmo processo, André do Prado (PL) foi reconduzido à presidência e o parlamentar Mário Maurici (PT) eleito o 1º secretário.

Munhoz, que está em seu sétimo mandato na Alesp, sendo os últimos cinco consecutivos, falou sobre a vitória. “Agradeço ao André do Prado e a bancada da Federação, que acreditam em mim. E, em especial, ao governador Tarcísio de Freitas, que me motivou a não desistir da política”, disse.

Segundo Munhoz, a recondução de André do Prado é resultado do merecimento da atual gestão, responsável por um trabalho histórico. O parlamentar prosseguiu sua fala dizendo que está muito entusiasmado com a missão. “Quero transmitir o meu entusiasmo porque, apesar da idade, a gente tem dentro do nosso organismo uma chama que é motivada, e sempre permanece acesa, que é a chama do ideal de servir. Acima de tudo, é este o ideal que deve nos guiar”, completou.

Barros Munhoz é um dos deputados com maior votação em Vargem e sempre teve fortes ligações com o atual prefeito Celso Ribeiro e também com o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Fotos: Arquivo Pessoal