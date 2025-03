Gabriel Lodi está no elenco da novela Beleza Fatal na Max

O ator vargengrandense Gabriel Lodi, de 38 anos, filho do casal Neide e Arnaldo Lodi, está no elenco da novela Beleza Fatal, produzida pelo serviço de streaming Max em parceria com a produtora Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery. A novela estreou em 27 de janeiro de 2025 e o episódio final foi lançado nesta sexta-feira, dia 21.

Além de Gabriel Lodi, participam do elenco nomes como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Caio Blat, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri e Enzo Romani.

A novela conta com 40 capítulos no total, com cinco novos episódios lançados semanalmente no catálogo da Max, sendo disponibilizados toda segunda-feira de manhã.

De Raphael Montes, a novela conta com direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu, e também é exibida pela Band.

A história trata sobre o mundo dos tratamentos estéticos e gira em torno da busca de justiça de Sofia, personagem de Camila Queiroz. Quando criança, ela viu a mãe Cléo (Vanessa Giácomo) ser presa injustamente por causa de um crime cometido por sua prima Lola, papel de Camila Pitanga.

Sofia conta com a ajuda da família de Elvira, interpretada por Giovanna Antonelli, para se vingar de Lola.

No entanto, tudo muda quando Sofia acaba por encontrar um amor de infância e descobre que se vingar da mulher que destruiu a vida de sua mãe pode custar um preço muito alto.

Na novela, o ator vargengrandense Gabriel Lodi retrata um documentarista contratado para fazer um documentário de Lola.

Fotos: Reprodução/Max