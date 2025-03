PM efetua prisões por tráfico de drogas no Jardim Cristina I

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 18, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Cristina I. A operação teve início às 13h10.

O fato ocorreu durante patrulhamento realizado pela equipe, que avistou um adolescente em atitude suspeita, próximo a um imóvel com histórico de ser frequentado por usuários de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou esconder rapidamente um objeto dentro de uma bolsa preta que carregava. Durante a tentativa de abordagem, o adolescente fugiu em uma bicicleta, sendo detido pouco tempo depois.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 15 porções de maconha, R$ 40,00 em dinheiro e um celular da marca Samsung. Questionado pelos policiais, confessou que estava vendendo as drogas há mais de dois meses e que cada porção seria comercializada por R$ 10,00. Diante disso, foi dada voz de apreensão ao adolescente.

A equipe já tinha conhecimento do envolvimento do padrasto do adolescente com o tráfico de drogas e questionou sobre a existência de drogas em sua casa. O adolescente disse que não sabia.

A equipe então se dirigiu até o endereço indicado, onde foram recebidos pela mãe do adolescente e pelo padrasto, que autorizaram a busca no imóvel. Na cozinha da residência, os policiais localizaram um tijolo de maconha, uma porção de maconha sem embalagem, uma balança de precisão, uma faca com resíduos de drogas, uma tesoura e a carteira do padrasto, que continha R$ 205,00 e documentos pessoais. Em continuidade à busca, no quarto do adolescente, foi encontrado um coldre de revólver em cima do guarda-roupas.

O padrasto, diante das evidências, recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde prestaram esclarecimentos. O padrasto foi encaminhado à cadeia pública local, enquanto o adolescente foi liberado sob a responsabilidade de sua mãe.