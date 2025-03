Identificados suspeitos de tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Casa Branca realizou na manhã de quarta-feira, dia 19, uma operação visando apurar a tentativa de homicídio em 3 de março contra um policial militar. Cerca de 20 policiais civis das unidades especializadas DIG, DISE e de outras delegacias da região participaram da Operação Lei e Ordem deflagrada pela madrugada com saída da Seccional da Polícia Civil até o bairro Parque São Paulo.

De acordo com o JCB Regional, o delegado de polícia Wanderley Martins informou que foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo que em duas residências foram localizados entorpecentes e dois suspeitos presos em flagrante por tráfico de drogas. Os policiais civis apreenderam cocaína, maconha, LSD e cocaína “rosa”, utilizada pelos criminosos para diferenciar no tráfico de drogas.

As roupas utilizadas no momento das agressões também foram apreendidas. As investigações resultaram na identificação de quatro suspeitos e possibilitarão a localização de mais pessoas envolvidas no crime.

Fotos: Policia Civil