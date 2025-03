Campanha Março Lilás que previne o câncer de colo de útero termina esta semana

A campanha Março Lilás, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de colo do útero e está sendo realizada neste mês de março pelo Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul chega ao fim na quinta-feira, dia 27.

Na terça-feira, dia 25. a campanha acontece na ESF “Dr. Lauro Corsi” no Jardim Iracema. Na quarta-feira, dia 26, será no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), na ESF “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar e na ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende” no Jardim Dolores. Na quinta-feira, dia 27, a ação finaliza na ESF “Dr. Fausto Ferraz” no Jardim São José e na ESF “Dr. Valério Sebastião Fernandes” no Santo Expedito.

Durante todo o mês, diversas unidades de saúde ofereceram atendimentos essenciais para o diagnóstico precoce, com horários especiais para facilitar o acesso de todas as mulheres. Na ocasião, estão sendo realizadas aferição de pressão arterial, glicemia capilar, avaliação antropométrica (peso e altura), pedidos de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, realização de testes rápidos e coleta de exame papanicolau, o preventivo do câncer de colo de útero.

A prefeitura ressalta a importância do diagnóstico precoce. “O câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente entre as mulheres, excluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa é que cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença entre 2023 e 2025. Quanto mais cedo for identificado, maiores são as chances de cura. Não deixe de realizar os exames de prevenção”, disse.