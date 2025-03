GCM apreende jovem por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no dia 11, por volta das 23h50, durante patrulhamento preventivo no Jardim Paulista. Os guardas se depararam com dois rapazes suspeitos, que mudaram de direção ao verem a viatura e passaram a olhar para trás.

Diante da atitude suspeita, a equipe decidiu realizar um breve acompanhamento, conseguindo abordar a dupla pouco tempo depois. Durante a abordagem, um dos suspeitos fugiu, enquanto o outro permaneceu no local e, ao ser revistado, dispensou um pequeno embrulho. No momento da busca pessoal, foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 51,00.

Além do dinheiro, a GCM localizou um invólucro contendo 15 pedras de cor alaranjada, embaladas separadamente, que, após inspeção, foram identificadas como crack. Questionado sobre o conteúdo do embrulho, confessou que as pedras de crack estavam sendo comercializadas por R$ 10,00 cada, e que o dinheiro encontrado com ele era proveniente de vendas realizadas naquele mesmo dia.

O rapaz, que alegou ser menor de idade, não apresentou documento de identificação no momento da abordagem. Diante disso, a equipe o conduziu até sua residência, onde sua responsável foi notificada e apresentou o documento que comprovava a menoridade do jovem.

Por ser um ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ele recebeu voz de apreensão e foi encaminhado para o Plantão Policial de São João da Barra. Após serem ouvidas, as partes envolvidas foram liberadas.