GCM auxiliou na captura de suspeito de latrocínio

A equipe de canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi acionada no dia 12, por volta das 13h, para ajudar nas buscas de um indivíduo suspeito de ter cometido um latrocínio em São José do Rio Pardo.

Utilizando-se de um dos cães de trabalho da GCM, o K9 Scotty, os agentes deram início à busca pelo suspeito, com o cão conhecendo o odor do procurado. Scotty entrou em uma área de mata e percorreu cerca de 3 km até sair em um bairro. A busca terminou quando o cão saiu da vegetação, indicando que o autor do crime não se encontrava mais no local.

No dia seguinte, na quinta-feira, dia 13, a Polícia Militar recebeu informações sobre um homem suspeito visto nas imediações da rodovia, seguindo rumo à Mococa.

Com as informações, a equipe foi ao local e, após a confirmação de sua identidade, o homem foi preso pelo latrocínio ocorrido em São José do Rio Pardo. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de São José do Rio Pardo, onde ficou à disposição da justiça.