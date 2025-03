Agrediu a companheira e foi preso por violência doméstica

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na manhã de sábado, dia 15, por volta das 8h45, para atender a uma ocorrência de violência doméstica em residência localizada na Avenida Brasil, no Jardim Bela Vista. Chegando ao local, as equipes se depararam com os envolvidos brigando.

A vítima, uma mulher, relatou que foi agredida pelo seu companheiro sem motivo aparente. A mulher apresentava escoriações visíveis nos braços e no rosto, resultado das agressões. Diante dos fatos e do estado de agressividade do rapaz, a polícia procedeu com a prisão em flagrante do agressor.

Também esteve presente na cena um outro rapaz, que foi ouvido pela polícia e forneceu a sua versão dos fatos.

A vítima e o acusado foram encaminhados para o Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o boletim de ocorrência foi registrado e a solicitação de medidas protetivas contra o agressor foi realizada.

O delegado de polícia Ivan Luis Constâncio, após tomar ciência dos detalhes do caso, ratificou a voz de prisão em flagrante. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.