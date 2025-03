Compositor de Vargem lança música no YouTube

O compositor e cantor Toni Souza é morador de Vargem Grande do Sul e, recentemente, lançou sua última música, intitulada ‘Carrapato no Trem’, seu primeiro projeto deste ano.

No YouTube, ele já soma sete músicas autorais lançadas desde 2023. Seu último lançamento, ‘Carrapato no Trem’, é a primeira música com videoclipe.

Ele é de Cabo Verde e, em 1997, possuía uma dupla chamada Toni e Adriano na cidade e até lançaram um CD. Toni se mudou para Vargem há 11 anos e, há cerca de um ano, resolveu retomar seu sonho em uma carreira solo.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que o gosto pela música surgiu ainda na infância. “Na minha família, cantamos desde moleques. É uma paixão que nunca vai embora”, disse.

Além do lançamento mais atual, ‘Carrapato no Trem’, Toni ainda possui as músicas ‘Nossa História’, ‘É Só Te Abraçar’, ‘Poço Sem Fundo’, ‘Recomeço’, ‘Imaginação’ e ‘Aquela pequena’.

Ao jornal, o cantor e compositor contou que está finalizando o processo de composição de mais quatro músicas, que devem ser lançadas já nos próximos meses.

Ele convida a todos para ouvirem as melodias e se inscreverem no canal do YouTube. Para conhecer as músicas de Toni, procure seu nome, Toni Souza, junto com o nome de alguma de suas composições, ou pesquise @tonisouzaoficial.

Fotos: Arquivo Pessoal