Corrida do Circuito Sicoob Crediçucar aconteceu no domingo

Equipe GM Fit participou do circuito com 38 atletas no total e conquistou a colocação de 3ª melhor equipe

A 1ª etapa do 4º Circuito Sicoob Crediçucar aconteceu em Vargem Grande do Sul no último domingo, dia 16, com a participação de 430 pessoas de diversas cidades da região. A corrida é uma realização da Sicoob Crediçucar, com organização da SuperAção Eventos.

Na ocasião, a equipe de corrida GM Fit participou do circuito com 38 atletas no total e conquistou a colocação de 3ª melhor equipe, faturando o seu primeiro troféu entre equipes. Em primeiro lugar, ficou a equipe Esportes São João, em segundo lugar ficou Born to Run/Selt de Descalvado.

A GM Fit disputou a prova em todas as categorias do evento, sendo corridinha kids, caminhada livre e corrida 5km.

O empreendedor e fundador da marca GM Fit, Giovanni Augusto de Oliveira, falou sobre a corrida. “Foi um evento marcante para toda essa família construída até o momento, com apenas alguns meses desde sua fundação a equipe está ganhando uma proporção grandiosa e graças ao empenho de cada atleta saiu do evento como a terceira melhor equipe e faturou o seu primeiro troféu entre equipes”, disse.

“É um sonho que vem se tornando realidade e a cada dia, cada prova os resultados são visivelmente alcançados e para nós que somos uma equipe de Vargem, a pioneira, foi algo indescritível, uma sensação maravilhosa poder subir ao pódio pela primeira vez em casa”, completou.

Hoje, o número de atletas da GM Fit chega a quase 70, com atletas de Vargem Grande do Sul, Itobi, São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim e Araraquara. “Não vamos parar por aí”, ressaltou Giovanni.

Ao jornal, Giovanni agradeceu a todos os envolvidos, aos patrocinadores e parceiros, a Prefeitura Municipal pelo apoio, a SuperAção Eventos pela organização da corrida e aos atletas. “Vocês que fizeram e fazem tudo isso acontecer. Para nós, é um orgulho levar o nome de Vargem em eventos esportivos”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal