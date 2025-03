5ª Conferência Municipal de Saúde será na quarta-feira

A 5ª Conferência Municipal de Saúde será realizada com o tema “Fortalecimento da atenção básica e saúde do trabalhador”, no dia 26 de março, a partir das 8h, no auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro.

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura de Vargem Grande do Sul convida toda a população para participar do evento, que tem como objetivo reunir usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da saúde e gestores para debater e avaliar as condições de saúde do município.

Segundo a prefeitura, o evento visa identificar as principais demandas da população, discutir as soluções necessárias e propor diretrizes para a melhoria do sistema de saúde local, com base nas necessidades da comunidade.

As propostas e diretrizes elaboradas durante a conferência, conforme o informado, serão fundamentais para a construção do Plano Municipal de Saúde para os próximos anos. “Este é um momento importante de participação cidadã, onde todos têm voz para contribuir com sugestões que influenciarão diretamente nas políticas públicas de saúde”, disse.

Para a prefeitura, a participação da população é fundamental para o desenvolvimento de um sistema de saúde cada vez mais eficiente e inclusivo.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial no dia do evento. Para mais informações, ligue (19) 3641-3453