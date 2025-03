Casos de dengue em Vargem chegam a 65 confirmados

Os casos de dengue em Vargem Grande do Sul chegaram a 65 nesta sexta-feira, dia 21 de março, de acordo com os dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) do Estado de São Paulo. Segundo o boletim, apenas um caso está sinalizado como sinal de alarme e 258 notificações foram descartadas. Três casos estão em investigação.

Na região, a cidade com mais casos confirmados é Espírito Santo do Pinhal, com 721 casos, seguida de São João da Boa Vista, com 704. Em Aguaí, há 187 casos, São José do Rio Pardo 150 e Casa Branca 85. A cidade de Itobi está com 43 casos, São Sebastião da Grama com 14 e Divinolândia com seis.

Foto: Reportagem