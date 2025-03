Vargengrandense foi vencedor de concurso para cantores gospel

O pastor Misael Sousa foi o vencedor do concurso de cantores ‘Quer Cantar Comigo?’ que aconteceu nas redes sociais. Misael de Sousa é natural de Vargem Grande do Sul e desde os seus 6 anos de idade canta louvores na igreja. Atualmente, ele mora em Sananduva (RS), mas possui muitos familiares em Vargem, como os pais Valdessi Sousa e Maria Archanjo, e a avó materna Aparecida Archanjo. Misael também é neto dos saudosos Sebastião Galdino e Antônia Minelli, pelo lado paterno, e Valdemar Archanjo, pelo lado materno.

Misael tem 35 anos e é pastor há 10 anos da Igreja Evangélica do Avivamento Pleno, onde além de evangelizar também é Levita, louvando a Deus com suas composições e interpretando outros hinos já conhecidos de outros cantores gospel.

O projeto ‘Quer Cantar Comigo?’ é uma autoria do cantor e compositor dos Levitas, Hélio Sollo. A premiação do concurso, que contou com 43 cantores gospel, é a gravação de um clipe junto ao cantor em Curitiba.

No dia 22 de fevereiro, o pastor Misael participou do podcast Bora Talk Pé na Estrada com o cantor Hélio Sollo e a pastora Silvia Borges, onde contou sua trajetória de vida. Para conferir a entrevista completa, acesse https://www.youtube.com/live/HnrPG9xfUnl?ai=Ndkk4ishmsKCs5_5.