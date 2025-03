Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Regina Eunice da Silva, aos 73 anos de idade, no dia 14 de março. Foi sepultada no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Madeleine Oliveira Martins, aos 77 anos de idade, no dia 15 de março. Foi sepultada no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jandira de Carvalho Teixeira, aos 86 anos de idade, no dia 16 de março. Residia no sítio Santa Izabel, em São João da Boa Vista; deixou filhos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ademir de Oliveira, aos 80 anos de idade, no dia 18 de março. Residia no sítio Perobeira; deixou esposa; filhos; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 18 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edivino Custódio de Souza, aos 78 anos de idade, no dia 18 de março. Residia no Jardim Santa Marta; deixou a esposa Nadir; os filhos Amaraí, Adriel, Almir e Alcir; noras e netos. Foi sepultado no dia 19 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lucas Barroso da Silva, aos 28 anos de idade, no dia 18 de março. Residia no Jardim Santa Marta; deixou os pais Josilaine e Desy; a esposa Eliene e os filhos Lourany e Joanderson. Foi sepultado no dia 20 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Luísa Tapi, aos 56 anos de idade, no dia 19 de março. Residia no Jardim Cristina I; deixou o marido João Batista Fábio e a filha Aline Cristina. Foi sepultada no dia 20 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em Vargem Grande do Sul, nesta quinta-feira, dia 20 de março, o médico cardiologista Frederico Harro Thiessen, aos 84 anos de idade.Frederico residia no Jd. São Joaquim. Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade nesta sexta-feira, dia 21, e após seguiu para São Paulo, onde foi sepultado.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Maria de Fátima Mascarin Roque, aos 69 anos de idade, no dia 8 de março. Maria de Fátima era esposa do Feijão como era conhecido. Foi sepultada no dia 9 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ordália Elias da Silva, aos 92 anos de idade, no dia 11 de março. Mãe do Batista Chibinha como era conhecido. Foi sepultada no dia 11 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Marco Donizete Miranda, conhecido como Marcão, aos 53 anos de idade, no dia 14 de março. Era filho do sr. Zé Miranda. Foi sepultado no dia 15 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Iracema Pinhotti; aos 77 anos de idade, no dia 15 de março. Era irmã de Vilma Pinhotti. Foi sepultada no dia 15 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Vera Maria M. dos Santos, aos 73 anos de idade, no dia 15 março. Deixou os filhos Dijalma, Douglas e Diane; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 16 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Hypólito da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 15 de março. Deixou a esposa Cristina Donizeti da Silva; os filhos Daiane, Danila, Débora; genros; netos; também era pai de Darlan já falecido. Foi sepultado no dia 15 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sônia Luiza Costa Monteiro, aos 54 anos de idade, no dia 15 de março. Deixou o marido Cláudio Ribeiro; os irmãos Júnior e Luciana; era filha de Sônia Monteiro e Luiz Antônio já falecidos; e irmã de André também já falecido. Foi sepultada no dia 16 de março, no Cemitério Municipal do Rio de Janeiro.

Faleceu Carlos Roberto Zaqueri, aos 70 anos de idade, no dia 16 de março. Deixou a esposa Sandra Maria Rodrigues Zaqueri; as filhas Ariane e Alessandra; o genro Michel Martins; netos e sobrinhos; também era pai de Carlos Eduardo já falecido. Foi sepultado no dia 16 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jacintho, aos 84 anos de idade, no dia 18 de março. Deixou os filhos Antônio, Neusa, Nilza e Alessandra; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 18 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adão Carlos Carvalho, aos 77 anos de idade, no dia 18 de março. Deixou a esposa Rosa Carvalho; os filhos Adailton, Carlos e Alessandro; as noras Patrícia e Cristiane; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 18 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Therezinha de Jesus Villaça Cassiolato, aos 93 anos de idade, no dia 18 de março. Viúva de Wilson Luiz Cassiolato; deixou os filhos Wilson Luiz, Newton César e Ivany Cristina; genro; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 19 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Olivia de Castro Scafi, aos 88 anos de idade, no dia 20 de março. Deixou o companheiro Adeildo; os irmãos Justino, Eulália e Lúcia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 21 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.