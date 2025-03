Agrediu e ameaçou a esposa e foi detido

Um rapaz foi preso na noite de domingo, dia 23, por violência doméstica, ameaça e lesão corporal no Jardim Paulista. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência, após ser solicitada pela vítima, esposa do rapaz.

Ela informou que foi agredida pelo seu marido após discussão por motivos fúteis. Disse que ele lhe ameaçou de morte e desferiu vários tapas em seu rosto. Ela contou que para se defender, pegou uma chave de fenda e atingiu o rosto do marido, que parou com as agressões. Ela entregou a ferramenta para a polícia.

Em contato com o rapaz, ele informou que apenas se defendeu das agressões de sua esposa. Os envolvidos foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e lesão corporal.

O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista e a chave de fenda foi apreendida no Plantão Policial.