Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico

Durante a Operação Natalis, a Polícia Militar realizou a apreensão de dois adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas no Jardim Ferri, na quarta-feira, dia 26. A ação tinha como objetivo combater a criminalidade e o tráfico de entorpecentes na região, com foco na prevenção e repressão ao crime.

Durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Vereador José Aleixo, os policiais avistaram dois adolescentes, já conhecidos nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas e roubos. Ao se aproximar da viatura, um deles deixou cair ao solo um embrulho branco, o que motivou a abordagem imediata.

Na busca pessoal, foram encontrados com ele 15 pinos de cocaína, 4 pedras de crack, uma porção de cocaína embalada em ziplock, um celular Motorola e a quantia de R$ 29,00 em cédulas e moedas. Após resgatar o embrulho que ele havia deixado cair, foram encontradas 20 porções de maconha. Com o outro rapaz, os policiais localizaram 16 pinos de cocaína e 32 porções de maconha.

Ambos os adolescentes assumiram a propriedade das drogas e relataram estar envolvidos com o tráfico de entorpecentes há vários anos. Dada a gravidade da situação, foi realizada a apreensão dos menores.

Os dois adolescentes foram questionados sobre a presença de drogas em suas residências. um deles indicou que sim, e, em diligência à sua casa, foi localizada uma porção grande de maconha, 10 pinos de cocaína e 2 embalagens comumente usadas para acondicionar entorpecentes.

Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência onde o outro rapaz estava morando temporariamente, com a autorização da proprietária do imóvel, que confirmou que ele havia passado algumas noites em sua casa, mas desconhecia a existência de drogas no local. Após assinar a autorização para busca, ela acompanhou a equipe, que encontrou 50 porções de maconha e 1 balança de precisão.

Os menores de idade foram apresentados à Delegacia de Polícia. O delegado responsável, Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior, ratificou a apreensão conforme o boletim de ocorrência e ambos permaneceram apreendidos, sendo encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, no município de Campinas.

Além disso, foi verificado que um dos rapazes possuía um mandado de busca e apreensão de internação provisória em aberto, expedido pela Vara Criminal de São João da Boa Vista. O cumprimento do mandado foi realizado.