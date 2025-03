Motocicleta furtada foi recuperada pela PM

A Polícia Militar foi acionada na segunda-feira, dia 24, por volta das 13h50, para verificar sobre uma motocicleta abandonada no Jardim Canaã. A motocicleta, uma Honda CB 300 R, havia sido furtada no mesmo bairro no domingo, dia 23.

A equipe foi ao local e contatou a proprietária da moto, que havia localizado a moto e acionado a polícia. Os policiais constataram que a moto estava em um local de difícil acesso, com mato alto, a cerca de 60 metros da rua. Durante a averiguação, os policiais perceberam que o guidão e acessórios do veículo, como retrovisores e manetes, haviam sido removidos.

A Polícia Civil foi acionada e a proprietária compareceu no local com a motocicleta, a fim de realizar a liberação do veículo no sistema, bem como prestar os esclarecimentos.

Fotos: Policia Militar