Conferência da Saúde confirma importância da Atenção Básica

Com auditório lotado, aconteceu na quarta-feira, dia 26 de março, a 5ª Conferência Municipal de Saúde no auditório da Casa da Cultura, cujo tema principal foi “O Fortalecimento da Atenção Básica e Saúde do Trabalhador”. Ponto alto da conferência, a palestra ministrada pelo médico infectologista Marcelo Galotti de São José do Rio Pardo e que também trabalha em Vargem na Vigilância Epidemiológica, no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

A mesa principal foi composta pela primeira dama Micaela Garcia, formada em enfermagem, que representou o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), pelo vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), o presidente da Câmara Maicon Canato (Republicanos), o diretor de Saúde Mário Olinto Merlin Modolo, as vereadoras Giovana Carvalho (MDB) e Vanessa Martins (PL) e o convidado dr. Marcelo Galotti.

O presidente Maicon, ao se dirigir aos presentes, falou da importância da conferência, afirmando ser uma oportunidade de se fazer políticas públicas para a população. O vice Guilherme ressaltou a escolha do novo diretor de Saúde, dizendo que a atual administração municipal está empenhada em melhorar a saúde do município.

A primeira dama Micaela falou da satisfação em ver o auditório lotado, principalmente pelos servidores municipais da Saúde, o que serve de motivação para melhorar o sistema, realizar mais ações juntos, com boa vontade para fazer o que é necessário para melhorar a saúde da população.

Com a palavra, o médico infectologista Marcelo Galotti começou elogiando o Sistema Único de Saúde (SUS), dizendo que apesar das dificuldades, o SUS é considerado um dos maiores programas de saúde do mundo. “Maior plano de saúde do mundo, que atende indistintamente 200 milhões de pessoas”, afirmou.

Falando sobre a “Atenção Básica”, chamou atenção para as Unidades Básicas de Saúde, afirmou que elas são a porta de entrada dos doentes no SUS, que a Constituição de 1988 determinou que saúde é obrigação do Estado para todas as pessoas que moram no Brasil, citando a universalização do atendimento do SUS e a integralidade dos serviços prestados, uma vez que quando a pessoa entra no sistema, tem direito até o final do tratamento.

Sobre a equidade que prevalece no SUS, afirmou que todos tem tratamentos iguais, mas os mais vulneráveis terão maior proteção. Também o médico comentou sobre a necessidade de recuperar o prestígio das vacinas, que são fundamentais para a saúde das pessoas, citando doenças que eram mortais e foram erradicadas graças ao emprego das vacinas.

Comentando sobre as Unidades Básicas de Saúde-UBS, onde atuam as equipes de Atenção Básica, mais conhecidas como postinhos de saúde. Nestes locais os cidadãos buscam por consultas médicas, pequenas urgências, vacinas, curativos, etc. “Quando ela funciona bem, a saúde do município melhora como um todo”, explicou o médico ao falar da importância das UBS, citando que mais de 80% dos problemas de saúde da população podem ser resolvidos nestes postinhos que estão localizados nos bairros, próximos dos pacientes.

Pontuou também sobre a importância dos agentes de saúde, do papel que desempenham e que saúde é capacitação de todos os profissionais que trabalham na área. Sobre a questão envolvendo a saúde dos trabalhadores, disse que é importante fazer parcerias com os sindicatos e associações dos trabalhadores do município para saber o que está acontecendo com esta classe e tomar as medidas necessárias para melhorar a saúde dos trabalhadores. “Deve haver uma integração da saúde do trabalhador com a Atenção Básica, pois ela é o pilar da saúde pública”, afirmou o infectologista conhecido por seu trabalho na área.

Presente na reunião, o atual interventor do Hospital de Caridade José Geraldo Ramazotti fez uso da palavra, elogiou o trabalho do SUS, mas afirmou que o mesmo precisa melhorar o seu repasse aos hospitais. “Hoje o SUS não paga 10% do que gastamos com as pessoas que são internadas pelo Sistema Único de Saúde, este cenário precisa mudar com urgência”, disse.

A importância da Atenção Básica

A Atenção Básica é o atendimento inicial dos pacientes e seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. Ela funciona como um filtro, organizando o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Dentre os programas desenvolvidos, está a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que funciona em Vargem junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Após a fala do dr. Marcelo Galotti, a primeira dama Micaela que representava o prefeito Celso Ribeiro, tomou a palavra e disse: “Nós entendemos que é na Unidade Básica de Saúde (UBS), que as coisas acontecem e que tanto o diretor de Saúde Mário, como a assessora de Saúde Alessandra Lodi estão trabalhando para isso”, afirmou.

Disse que é o pilar que a atual administração resolveu trabalhar, voltando para a Atenção Básica, com novos protocolos nos postinhos, reuniões, encaminhamentos e que haverá capacitações, cursos de reciclagem dos profissionais da saúde, visando a humanização dos trabalhos, tanto de médicos, como enfermeiros, funcionários, para que os pacientes possam se sentir acolhidos e bem servidos.

Propostas para a saúde

Após a palestras, foram constituídos os grupos de trabalho, sendo discutidos os três eixos propostos, Atenção Básica, Saúde do Trabalhador e Rede de Atenção em Urgência e Emergência (PPA). Segundo o diretor Mário, saíram várias propostas que serão trabalhadas no novo Plano Municipal de Saúde 2026 a 2029, que será realizado ainda este ano pela equipe da Saúde Municipal e será encaminhada para aprovação do próprio Conselho de Saúde.

Eleição dos membros do Conselho

Ainda durante a 5ª Conferência Municipal de Saúde, houve a eleição dos membros do novo Conselho Municipal de Saúde que atuarão na fiscalização e na formulação de políticas de saúde do município. Foram escolhidos os representantes dos Usuários da Saúde, dos Prestadores de Serviços Públicos e Privados e dos Trabalhadores da Saúde. Na primeira semana de abril, vai ser eleita a nova mesa diretora do Conselho, composta pelo presidente, vice, primeiro e segundo secretário e o conselho fiscal.

Os representantes dos Usuários da Saúde são Júlia Morgado Cruz da Casa Dom Bosco, Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariana Matos da Sociedade Humanitária, Isabela Teixeira Popolo da Casa Dom Bosco, Wilson Luis Fermoselli Ronqui da Paróquia Santo Antônio, e Maria Cristina Corrêa da Casa da Amizade.

Como representantes dos Prestadores de Serviços Públicos e Privados foram eleitos Jaqueline Theodoro Rocha da Sociedade de Auxílio ao Deficiente Grupo Mão Amiga, Lindomar Igor Braz Conceição da Diagcenter Medicina Diagnóstica, e Simone Gonçalves de Castro Rodrigues da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Os representantes dos Trabalhadores da Saúde são a enfermeira Sandra Regina Biaco Ribeiro, a assistente social Luiza Araújo Borges de Castro e a enfermeira Júlia Guedes da Silva.

Fotos: Reportagem