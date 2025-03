Conderg apresentou projeto de um novo Centro de Diagnóstico

Deputado Barros Munhoz busca recurso de R$ 8 milhões para o Centro de Diagnóstico e Ortopedia

O Consórcio de Desenvolvimento Regional (CONDERG) realizou uma reunião para tratar sobre a construção do novo Centro de Diagnóstico e Ortopedia (CDO) no Hospital Regional de Divinolândia. O evento aconteceu em Aguaí na sexta-feira, dia 21, e reuniu representantes dos 16 municípios que fazem parte do consórcio, além do deputado estadual Barros Munhoz. O prefeito Celso Luís Ribeiro é vice-presidente do Conderg.

No evento, os participantes foram recebidos pelo prefeito de Aguaí, Gilberto Selber e a reunião foi conduzida pelo presidente do Conderg e prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges de Carvalho. Estiveram presentes os prefeitos Antônio de Pádua Aquisti de Divinolândia, Sergio Del Bianchi Jr de Espírito Santo do Pinhal, Eduardo Barison de Mococa, Márcio Zanetti de São José do Rio Pardo, Osvaldo Moreira de Santo Antônio do Jardim e Luiz Fernando Stocco de Santa Cruz das Palmeiras, além de representantes da saúde regional e das demais cidades integrantes do Consórcio. Também esteve presente o diretor do Departamento de Planejamento de Vargem, Amarildo Duzi Moraes, que apresentou a parte técnica do projeto.

Na ocasião, o deputado assumiu o compromisso de intermediar junto ao Governo do Estado a liberação de R$ 8 milhões de reais para o projeto, montante total necessário para a construção da obra. “Assumo esse compromisso com os municípios da região e toda a população. O CONDERG é um exemplo de instituição para todo o estado de São Paulo e para o Brasil. Vou colocar como prioridade número um na minha gestão. Tenho uma grande gratidão e me comprometo com os prefeitos e a população, para um política de mais utilidade para o nosso povo”, enfatizou.

O objetivo do CDO é oferecer uma melhor infraestrutura médica e de acolhimento aos pacientes e colaboradores, com foco em melhorar ainda mais a humanização dos atendimentos. Segundo o diretor de Planejamento de Vargem, Amarildo Duzi Moraes, que apresentou a parte técnica do projeto, são cerca de 700 pessoas atendidas diariamente no local, 20 mil ao mês. “Muitos chegam de manhã e precisam esperar atendimento por no mínimo meio período. Atualmente não existe uma área de acolhimento aos pacientes e seus acompanhantes”, explicou.

De acordo com o informado, a construção terá uma área de aproximadamente 1600m², e além de toda estrutura física da parte de atendimento médico, contará com uma área de convivência com refeitório e estacionamento para veículos de transporte coletivo, carros particulares e também um estacionamento exclusivo para médicos e colaboradores do hospital.

O deputado recebeu o agradecimento dos prefeitos e representantes presentes. Os chefes do executivo apontaram a região como uma das melhores do estado de São Paulo, enfatizando o papel fundamental de Barros Munhoz no desenvolvimento e na ajuda constante ao Conderg.

O Conderg tem como objetivo proporcionar assistência médico hospitalar de média complexidade e reabilitação com resolutividade atuando como referência regional aos pacientes do SUS.

A instituição tem sede em Divinolândia e atua como referência cobrindo os municípios de Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Fotos: Arquivo Pessoal