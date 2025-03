Bispo esteve em Casa Branca

A Câmara Municipal de Casa Branca recebeu na manhã de terça-feira, dia 25, o bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins, que discorreu aos presentes o tema da Campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral.

Dom Eugênio tem percorrido toda a diocese, reunindo-se em locais públicos com a presença de autoridades locais, vereadores e prefeitos, para ressaltar a importância do tema da CF 2025.

Estiveram presentes no auditório do Legislativo de Casa Branca, a presidente da Câmara, Fabiana Sandoval, os vereadores Eurico e Jacaré, servidores da Câmara, secretários municipais e o prefeito Eduardo Nogueira, além de vários sacerdotes do município e região.

Ao final da reunião, foi apresentado aos participantes o projeto Arboriza Mata Atlântica, elaborado com o propósito de promover a arborização urbana nas 18 cidades da Diocese de São João da Boa Vista, proporcionando áreas mais verdes, qualidade ambiental e bem-estar da população.

Foto: Arquivo Pessoal