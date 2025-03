Atletas foram destaque na Copa Fitness de Fisiculturismo

Aconteceu na cidade de Leme, neste domingo, dia 23, a Copa Fitness de Fisiculturismo, uma realização da Federação Paulista de Musculação. O evento reuniu mais de uma centena de atletas de fisiculturismo divididos em várias categorias.

Na ocasião, o atleta vargengrandense Thiago Henrique Batista foi campeão da categoria men’s physique e ganhou o título de overall, que é título do campeão absoluto da categoria, uma das categorias mais disputadas do evento.

O atleta Adilson Scapin, da mesma equipe, também competiu na Copa Fitness de Fisiculturismo na categoria classic physique. Ele fez a sua estreia no fisiculturismo e conseguiu ficar em 4º lugar em sua categoria.

Ambos os atletas são preparados pelo treinador Fernando Paiva e pelo nutricionista esportivo Marcelo Ferrari. Os atletas agora voltam a se preparar para competirem novamente no final do segundo semestre, com data e local ainda a confirmar.