Bushido conquistou 6 medalhas na Copa São Paulo de Judô 2025

A Associação Bushido de Judô participou da Copa São Paulo 2025, organizada pela Federação Paulista de Judô. O evento neste ano foi dividido em duas etapas, onde a primeira ocorreu no Ibirapuera, com aproximadamente 2.500 inscritos, e a segunda em São Bernardo do Campo, com cerca de 2.200.

No dia 7, no Ginásio do Ibirapuera, a Bushido esteve presente com os atletas do sub 21, Maria Eduarda Taú, Geovana Urtado, Rafael Barbier e no sub 18, Pedro Taú, todos da divisão especial. No domingo, dia 9, a equipe contava com os atletas do sub 13, João Pedro da Costa, João Teixeira, Callebe Ribeiro, Lorenço Sati, Hilton Carvalho, Ariane Domingues e Mariana Aliende. Na ocasião, o atleta Hilton Carvalho conquistou a medalha de prata na categoria meio pesado.

Já no sábado, dia 22, a Associação e Projeto Social Judô Bushido participou da Copa São Paulo Aspirante, que foi realizada no Ginásio Adib Moyses Dib na cidade de São Bernardo do Campo. A equipe Bushido contou com 18 atletas do sub 11 ao sub 18 e conquistou duas medalhas de ouro e três medalhas de prata. Na classificação geral, a equipe ficou com o troféu de 6ª colocada entre as 210 associações e clubes, e 1407 atletas, só no sábado.

Os judocas Guilherme Ferreira no sub 15 super ligeiro e Isadora Agnoli no sub 18 pesado conquistaram a medalha de ouro. Os atletas que levaram a medalha de prata foram Luis Felipe Alapenha no sub 15 ligeiro, Lavinia Lopes no sub 18 super ligeiro, Alice Oliveira no sub 18 super pesado e Hilton Carvalho no sub 13 meio pesado.

Os atletas Rian Lopes e Maria Eduarda Taú disputaram o bronze e ficaram em 5º. Os judocas Rafael da Costa e Mariana Aliende ficaram na 7ª colocação. Também disputaram Anellyse, Estefani, Allana, Mariana, Diogo, Maria Luiza, Anna Clara, Melissa, Levi, Luiz Miguel e Kauan.

O sensei Daniel Garcia parabenizou todos os atletas. “Estão todos de parabéns, medalhistas ou não. Enfrentaram uma das competições mais difíceis do judô e representaram muito bem nossa associação, nosso projeto e nossa cidade”, disse.

Ele agradeceu a diretoria Bushido, aos pais e mães que acompanham e torcem pelos atletas, aos parceiros, ao diretor de Esportes André Leone e ao prefeito Celso Luís Ribeiro. “Arigato gozaimashita!”, finalizou.

