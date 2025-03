Guilherme Rodio está no elenco de Beleza Fatal

O ator Guilherme Rodio Ribeiro, de família vargengrandense, também está no elenco da novela Beleza Fatal. Com o nome artístico Guilherme Rodio, o ator tem 43 anos e está na profissão há 18 anos. Filho de Geni Rodio Ribeiro e Marco Antônio Ribeiro, ele nasceu em São Paulo, mas sua família é de Vargem Grande do Sul, onde nasceu seu pai e seus avós, dona Emília e Antônio Ribeiro Filho. Em Vargem, ainda residem seus tios Celso Ribeiro, Paulo Ribeiro, Márcia Iared, Elizabete Aparecida Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro Carmineti, além de outros familiares.

À Gazeta de Vargem Grande, Guilherme contou que passou muitos anos de sua vida indo para Vargem no Natal e nas festas de família. “Frequento Vargem pelo menos umas três ou quatro vezes no ano. Meu roteiro de coisas que gosto de fazer quando estou na cidade é correr na Represa, passar no Zé Candinho para comprar biscoito de polvilho, ir no Estrela para comprar bacon que eu acho uma delícia e levo pra casa, entre outras coisas”, contou.

A novela Beleza Fatal, produzida pelo serviço de streaming Max em parceria com a produtora Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, é a primeira novela do ator Guilherme Rodio, que havia feito mais séries e filmes, além de peças teatrais. A novela estreou em 27 de janeiro de 2025 e o episódio final foi lançado no dia 21 deste mês.

Beleza Fatal tem no elenco nomes como Camila Queiroz, Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Caio Blat, Vanessa Giácomo, Murilo Rosa, Herson Capri e Enzo Romani. Também está no elenco o ator vargengrandense Gabriel Lodi.

Na novela, Guilherme interpreta o personagem Hernani, que aparece nos capítulos 18 e 21. Ele é um empresário que fica sócio da Lola, a personagem da Camila Pitanga, e depois vende a empresa para o Átila, rival de Lola, interpretado por Herson Capri. “O meu personagem acaba ajudando nesse golpe que dão na Lola nesse pedaço da novela”, explicou.

Sobre Guilherme

O ator começou no teatro. “Fiz bastante teatro em São Paulo, trabalhei por dois anos com Antunes Filho, um grande diretor de teatro que foi um mestre pra mim. Depois trabalhei em um grupo de teatro chamado Grupo 19, que é muito atuante em São Paulo. Após, fui morar nos Estados Unidos, fui bolsista da escola da Stella Adler em Los Angeles, onde morei por um ano”, contou.

Desde que voltou de Los Angeles, em 2015, Guilherme comentou que tem trabalhado mais com o audiovisual. “Faz um tempo que não faço teatro, a última peça que fiz foi em Nova Iorque em 2015. Nos últimos 10 anos, fiz séries para o Globoplay e para a Netflix. Participei da série Carcereiros do Globoplay, também participei da série Não foi Minha Culpa do Star+. Participei ainda de uma série que deve estrear em breve da Disney, chamada Maria e o Cangaço, e também atuei em alguns longas-metragens, como Depois do Universo da Netflix e Novelo”, informou.

Ao jornal, o ator também informou que produz seus próprios projetos. “Já produzi cinco curtas-metragens, dois deles foram muito bem-sucedidos em festivais no Brasil e fora do Brasil. Os dois estão disponíveis no YouTube, um se chama Sal e é um filme que conta o encontro de dois homens à noite em São Paulo e ele foi para vários festivais, como o Festival de Gramado, e ganhou vários prêmios fora do Brasil”, disse.

“E o outro foi um filme que eu escrevi e a história tem a ver com a minha família em Vargem, com o meu avô que era marceneiro e com as histórias que passei com minha família e o processo de envelhecimento dos meus avós, que se chama A Volta Para Casa. Neste filme, escrevi o argumento e convidei o Lima Duarte para atuar comigo e nós realizamos esse filme juntos em 2019, ele também foi para muitos festivais de cinema e ganhou vários prêmios. Eu fiz recentemente um outro projeto chamado Batalha de Flores, que ainda está circulando por festivais do cinema”, completou.

Este ano, Guilherme já fez alguns projetos como ator, como um longa-metragem chamado Casarão, de uma produtora de Florianópolis, um filme independente que vai correr pelo circuito de festivais a partir do final do ano ou início do ano que vem.

No momento, o ator está em uma cidade chamada Piquete, no Vale do Paraíba, gravando uma série documental da Globoplay, chamada Picos dos Marins. “A série conta a história do desaparecimento de um escoteiro aqui. É o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, nos anos 80, em uma trilha da montanha. Então neste momento estou trabalhando aqui”, contou.

À Gazeta, ele também informou que tem alguns filmes para serem lançados também provavelmente no cinema. “Um deles se chama Ciclone, outro Furnas Fundas, outro Asa Branca, que conta a história do locutor de rodeios Asa Branca. Esses filmes provavelmente serão lançados no cinema ainda este ano”, completou.

A novela

A novela conta com 40 capítulos, onde foram lançados cinco novos episódios semanalmente no catálogo da Max, sendo disponibilizados toda segunda-feira de manhã.

De Raphael Montes, a novela tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu, e também é exibida pela Band.

A história trata sobre o mundo dos tratamentos estéticos e gira em torno da busca de justiça de Sofia, personagem de Camila Queiroz. Quando criança, ela viu a mãe Cléo (Vanessa Giácomo) ser presa injustamente por causa de um crime cometido por sua prima Lola, papel de Camila Pitanga.

Sofia conta com a ajuda da família de Elvira, interpretada por Giovanna Antonelli, para se vingar de Lola.

No entanto, tudo muda quando Sofia acaba por encontrar um amor de infância e descobre que se vingar da mulher que destruiu a vida de sua mãe pode custar um preço muito alto.

Fotos: Reprodução Max