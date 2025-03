Centro do Idoso será inaugurado

A sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydeé e Antônio Longuini Neto” será inaugurada no próximo sábado, dia 5, no prédio do antigo Clube Vargengrandense. A reforma do local teve início em julho de 2019, mantendo as características do imóvel e também permitindo seu uso cultural.

O prédio foi incorporado ao patrimônio municipal em 2018, na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB). No entanto, a luta começou muito antes, uma vez que o local se tornou de utilidade pública em março de 2005, na gestão do prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos), visando a sua desapropriação. Desde então, a intenção já era que o local se tornasse um clube para a terceira idade.

Constava no estatuto do antigo Clube que quando o mesmo deixasse de cumprir com suas funções sociais, o imóvel e demais bens pertencentes seriam destinados a entidades assistenciais do município. O processo iniciado pela prefeitura ofereceu chances a algum responsável ou representante do proprietário do imóvel de manter o bem em seu patrimônio, o que não aconteceu.

No mesmo mês em que a reforma teve início, o então prefeito Amarildo declarou de utilidade pública o terreno anexo que tem frente à rua Sete de Setembro para fins de desapropriação do imóvel. A desapropriação teve como objetivo a ampliação do futuro Centro de Convivência do Idoso e a instalação da piscina, que começou a ser construída em 2022.

Durante a obra, foram retirados os revestimentos das paredes, como reboco e azulejos, instalações hidráulicas e elétricas, piso, cobertura, pintura, vidros, portas e batentes, louças, metais e materiais que estavam apresentando danos ou em mau funcionamento. Todo telhado de madeira foi retirado e descartado e as lajes foram demolidas, sendo refeito todo o telhado. O velho palco foi demolido e um novo foi construído no local.

O clube

O Clube Vargengrandense, inicialmente nomeado como Centro Artístico e Recreativo Carlos Gomes, foi fundado em 15 de janeiro de 1919 por Capitão Francisco Ribeiro da Costa, o Chico Ribeiro.

Um dos fundadores, Lindolfo Barbosa, organizou para que a sociedade conseguisse adquirir o prédio por meio de doações, tornando o local um ponto para a sociedade vargengrandense da época, sediando eventos e atividades na cidade, como uma das festas de celebração da emancipação política da cidade ocorrida em 1922. O Centro Artístico tinha como presidente Antônio Carril Filho e a partir de 1938 foi reformado internamente, criando-se o Clube Vargengrandense.

Na década de 70 e após, o clube ficou muito famoso pelos seus carnavais e bailes que realizava, com boas bandas que nele tocavam, com destaque para a Banda Bergson 7 e também os bailes eletrônicos realizados pela Sonora, acolhendo um grande público da classe média vargengrandense. Ele funcionou até o final da década de 90, permanecendo desde então com poucas atividades, o que levou a prefeitura municipal a ensejar a sua desapropriação com a finalidade de nele fazer o Centro de Convivência dos Idosos.

Centro de Convivência do Idoso

Atualmente, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o Centro de Convivência do Idoso “Haydeé e Antônio Longuini Neto”, está localizado na Rua Cel. Lúcio, nº 324, no Centro. O CCI oferece atividades para idosos a partir de 60 anos de segunda às sextas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O Centro tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

Além disso, a intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social.

Ainda devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir. De acordo com o informado, o Centro atende semanalmente cerca de 260 idosos com alongamento, hidroginástica, dança circular e jogos de tabuleiro.

Com a inauguração do espaço, que acontece no próximo sábado, dia 5, à noite, as atividades do CCI passarão a acontecer no prédio do antigo Clube Vargengrandense. Após a inauguração, haverá um baile às pessoas convidadas que será abrilhantado pela Banda Bergson. A reportagem do jornal apurou que devido às exigências do Corpo de Bombeiros pelo número de pessoas que o prédio comporta, só poderão participar do baile os portadores dos ingressos.

Fotos: Prefeitura Municipal