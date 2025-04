Adolescente é apreendido por tráfico e posse ilegal de arma

Um adolescente foi apreendido na manhã de sexta-feira, dia 11, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, durante patrulhamento da Polícia Militar no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul, por volta das 10h45.

A equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou o adolescente saindo de um local já conhecido pelas autoridades pela prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o jovem. No entanto, ao ser questionado, ele admitiu aos policiais que comercializava drogas no local há cerca de cinco meses e indicou o imóvel de onde havia saído como sendo utilizado para o armazenamento e venda de entorpecentes.

Com o acompanhamento do adolescente, os policiais realizaram buscas no interior da residência e encontraram, no quarto, dentro de uma cômoda, 255 pinos de cocaína, uma pedra bruta de crack pesando 0,014 kg, uma balança de precisão, 59 pinos vazios, embalagens plásticas tipo “ziplock” e “sacolés”, uma faca, uma tesoura, 180 cápsulas de cafeína, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 534,00 em espécie.

Ainda no mesmo cômodo, sob o colchão, foram localizadas uma arma de fogo tipo garrucha calibre 32 (sem numeração), uma balestra utilizada para arremesso de dardos e uma touca ninja de cor preta.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Vargem Grande do Sul, onde o delegado ratificou a apreensão dos objetos. Após, o adolescente foi liberado aos cuidados da mãe.