Neste domingo, dia 27 de abril, será realizada a 1ª Feijoada de Ogum, a partir do meio-dia, no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.

Além da feijoada, haverá arroz e acompanhamentos, bem como bar no local. O estacionamento será gratuito.

O evento celebrará e homenageará Ogum/São Jorge e é aberto ao público, com o valor do ingresso em R$ 80,00. No evento, haverá samba e pagode ao vivo.