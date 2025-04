GM Fit realiza evento na represa neste sábado

Neste sábado, dia 26, acontecerá o evento Unidos pelo Movimento, promovido pela equipe de corrida GM Fit, na Represa Eduíno Sbardellini, a partir das 16h.

Na ocasião, haverá sorteio de brinde com os participantes, palestra sobre o emocional do atleta e apresentação dos parceiros da equipe, além de stand com degustação especial.

Os participantes devem se inscrever pelo link https://forms.gle/21yXLJ8gVKsCWggr8.

A equipe pede que aqueles que participarem contribuam com ao menos 1 litro de leite, para doação às entidades assistenciais do município.

De acordo com a organização do evento, dezenas de pessoas devem comparecer na Represa Eduíno Sbardellini na tarde deste sábado, dia 26.