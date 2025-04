Morre Papa Francisco: legado de humildade e fé marca o pontificado

O Papa Francisco faleceu na última segunda-feira, dia 21, aos 88 anos, após complicações relacionadas ao agravamento de uma bronquite crônica e à insuficiência respiratória. O Vaticano confirmou a morte do pontífice por meio de comunicado oficial, destacando que ele estava acompanhado por membros próximos da Cúria Romana em seus momentos finais.

Nascido Jorge Mario Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano da história assumiu o papado em 2013, sucedendo Bento XVI. Ao longo de seu pontificado, ficou marcado por um estilo simples, próximo ao povo e por uma liderança voltada ao diálogo, à inclusão e à justiça social.

Um pontificado de gestos simbólicos

O Papa Francisco será lembrado por gestos emblemáticos e por uma abordagem pastoral que buscava aproximar a Igreja das periferias sociais e existenciais. Em março de 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19, o mundo se comoveu ao vê-lo rezar sozinho na Praça São Pedro, sob chuva e em silêncio, implorando pelo fim da crise sanitária global. A imagem se tornou um dos símbolos mais fortes do período.

Outro momento marcante foi sua visita à Ilha de Lampedusa, na Itália, em 2013, onde prestou homenagem aos migrantes mortos no Mediterrâneo. Ao longo dos anos, Francisco também defendeu o cuidado com o meio ambiente, tendo publicado a encíclica Laudato Si’, em que alerta sobre os riscos das mudanças climáticas e critica o consumismo desenfreado.

Saúde fragilizada nos últimos anos

Nos últimos anos, o Papa enfrentou uma série de problemas de saúde, entre eles dores no nervo ciático, cirurgias no cólon e frequentes episódios de bronquite. A condição respiratória, que vinha se agravando desde o final de 2024, tornou-se crítica nos últimos meses, o que levou à redução de suas aparições públicas e compromissos oficiais.

Apesar das dificuldades físicas, Francisco manteve sua atuação ativa até os últimos dias, fazendo pronunciamentos e celebrando missas, muitas vezes de forma remota.

Um legado que transcende o Vaticano

Francisco deixa um legado que vai além das paredes do Vaticano. Reconhecido como um líder espiritual global, foi um defensor incansável dos pobres, dos migrantes, da paz e do diálogo inter-religioso. Procurou aproximar a Igreja dos jovens, das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, enfrentando resistências internas, mas sem abrir mão do tom conciliador.

O Papa também buscou reformar a estrutura administrativa da Igreja, promovendo maior transparência financeira e descentralização do poder.

O conclave que escolherá seu sucessor deverá ser convocado nos próximos dias. Enquanto isso, fiéis de todo o mundo prestam homenagens ao líder que, com gestos simples e palavras firmes, marcou uma era.